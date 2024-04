Ofertă educaţională Şcoala Profesională Specială Codlea Școala Profesionala Speciala Codlea asigura școlarizarea: -elevilor cu CES absolvenți de clasa a VIII a, școala speciala/școala de masa- zona Brașov-Codlea, -elevilor care se excepteaza de la susținerea evaluarii naționale sau care nu o promoveaza la incheierea studiilor gimnaziale, -elevilor care au intrerupt școala dar au depașit varsta clasei cu mai mult de trei ani, -servicii de sprijin pentru copiii/elevii integrați in invațamantul de masa-școlile din zona Codlea. Oferta de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025: Domeniul: Turism și alimentație Calificarea: Bucatar * 1 clasa * Domeniul:… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

