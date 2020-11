Ofensiva Turciei în Marea Neagră. Ankara a demarat noi foreje după gaze naturale, după descoperirea ”istorică” anunțată în august Ofensiva Turciei in Marea Neagra. Ankara a demarat noi foreje dupa gaze naturale, dupa descoperirea &"istorica&" anunțata in august Nava Fatih sub pavilion turcesc a inceput lucrarile de foraj la o noua locatie din Marea Neagra, a anuntat joi ministrul turc al Energiei, Fatih Donmez, informeaza cotidianul Sabah. Nava a ajuns luni la gaura de sondă Türkali-1 din câmpul de gaze Sakarya, după ce a finalizat lucrările de mentenanţă la un port din oraşul de coastă Filyos. "Am început forajele la aura de sondă Türkali-1 după finalizarea… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

