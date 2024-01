Stiri pe aceeasi tema

- ”In luna noiembrie 2023, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,2% fata de luna octombrie 2023. In luna noiembrie 2023, comparativ cu luna noiembrie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 2,6%”,…

- Romania sprijina ferm obtinerea unui acord politic pentru deschiderea negocierilor de aderare la UE atat cu Ucraina, cat si cu Republica Moldova, plecand de la recomandarile Comisiei Europene, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu.

- Protectia drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale este importanta pentru un stat ucrainean incluziv, a afirmat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, in cadrul unei declaratii comune cu viceprim-ministrul pentru integrare europeana si euroatlantica al Ucrainei,…

- Vicepremierul Nicu Popescu a avut conversații telefonice cu Luminița Odobescu, ministrul Afacerilor Externe al Romaniei și Dmitro Kuleba, ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, cu care a discutat despre colaborarea echipelor diplomatice pentru a facilita evacuarea cetațenilor noștri din Fașia Gaza,…

- Romania va dubla, pana la sfarsitul anului, capacitatea de tranzit pentru cerealele din Ucraina, a anuntat, miercuri, premierul Marcel Ciolacu. Acesta a declarat, la finalul sedintei comune ale guvernelor Romaniei si Ucrainei, ca volumul de cereale ucrainene care va trece lunar prin Romania va creste…

- Romania va dubla, pana la sfarsitul anului, capacitatea de tranzit pentru cerealele din Ucraina, a anuntat, miercuri, la Kiev, premierul Marcel Ciolacu.Acesta a declarat, la finalul sedintei comune ale guvernelor Romaniei si Ucrainei, ca volumul de cereale ucrainene care va trece lunar prin Romania…

- Premierul Marcel Ciolacu a spus miercuri, in Ucraina, ca Romania iși va dubla, pana la 4 milioane de de tone lunar, capacitatea de tranzit pentru cerealele ucrainene pana la sfarșitul anului.

- "Am mers in vizita in Israel pentru a transmite mesajul nostru de solidaritate poporului israelian și un puternic semnal de sprijin importantei comunitați romanești care traiește in aceasta țara. In vremuri atat de tulburi, Romania continua sa fie un factor de stabilitate, sa apere pacea, valorile democratice,…