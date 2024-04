Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Intrevederea ministrului afacerilor externe Luminița Odobescu cu ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, in marja conferinței ”Restoring Justice for Ukraine” at Info real.

- "In legatura cu alegerile prezidențiale din Rusia, nu este nevoie sa le comentez. Știm cu toții ca acestea nu au fost nici corecte, nici democratice, nici libere. Romania condamna organizarea alegerilor in teritoriile anexate ilegal din Ucraina, dar și din Republica Moldova, Transnistria, Georgia, Osetia…

- Ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Luminița Odobescu, a exprimat, cu fermitate și tristețe, condamnarea in legatura cu moartea opozantului rus Alexei Navalnii, declarand ca „Despre moartea lui Alexei Navalnii nu exista nicio indoiala ca regimul Putin este responsabil. Va ramane un simbol al luptei…

- Romania sustine adoptarea unui nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, aplicat de catre Uniunea Europeana, a declarat, duminica, ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu. Sefa diplomatiei romane a participat, pana duminica, la Conferinta de Securitate de la Munchen, context in care a fost anuntata…

- ”Ministerul Finantelor are rolul sa ofere alternative: sa vina cu propuneri care sa sustina inovarea, investitiile si cresterea economica. O misiune in care mizam pe dialogul social ca element central. Am avut astazi un schimb de idei si perspective foarte util cu membrii Consiliului Patronatelor Bancare,…

- Razboi in Ucraina, ziua 711. Pachetele de sanctiuni pentru Rusia functioneaza, desi exista, in continuare, dificultati, a declarat sambata, ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu

- Situatia de securitate din Ucraina si de la granitele Romaniei, din regiunea Marii Negre, reprezinta un subiect de preocupare pentru aliati si pentru Uniunea Europeana(UE) in egala masura, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, potrivit agerpres.ro. Ea a participat la Consiliul…

- Cerealele din Ucraina sunt supuse unui "sistem de dubla licentiere", astfel incat "sa nu creeze dificultati pentru piata interna, fiind permis doar tranzitul in anumite conditii foarte clare", a afirmat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu.