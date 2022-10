Stiri pe aceeasi tema

- Cota de popularitate a presedintelui rus Vladimir Putin a scazut cu sase puncte procentuale, de la 83% la 77%, dupa ce liderul de la Kremlin a decretat mobilizarea militara partiala in Federatia Rusa, potrivit unui sondaj dat publicitatii joi de Centrul Levada (independent), transmite EFE. Conform…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si doua, pomenirea Sfantului Sfintitului Mucenic Foca, facatorul de minuni.Acest Sfant era fiul lui Pamfil si al Mariei din cetatea Sinope, pe malul Marii Negre. Si inca din frageda varsta facea minuni mari cu darul Sfantului Duh. Si a petrecut facand minuni pana…

- Turiștii care iși doresc sa viziteze Italia ar trebui se intereseze de regulile in vigoare in anumite parți ale țarii, pentru ca unele dintre ele s-ar putea sa le aduca amenzi usturatoare.

- Potrivit legislatiei muncii, pe calendarul zilelor libere legale, in anul 2022, urmatoarea sarbatoare este 15 august – luni – Adormirea Maicii Domnului. Pana la sfarsitul anului mai avem urmatoarele zile libere: 30 noiembrie (miercuri) — Sfantul Andrei 1 decembrie (joi) — Ziua Nationala a Romaniei 25…

- Autoritațile locale inca lucreaza la programul cultural de care timișorenii și cei care ne vor vizita orașul vor avea parte anul viitor, cand Timișoara va deține titlul de Capitala Culturala Europeana.

- Vremea devine instabila in județul Cluj. Chiar daca județul se afla sub atenționare de canicula pana vineri, 29 iulie, meteorologii anunța cateva reprize de ploaie.Prognoza meteo in municipiul Cluj-NapocaVineri, 29 iulie, cerul va fi predominant innorat, iar șansele de ploaie vor fi de 40%. In aceasta…

- Perioada de culegere a datelor pentru recensamantul populatiei si locuintelor, care se desfasoara in tara noastra, a fost prelungita, din nou, pana la sfarsitul lunii, anunta Institutul National de Statistica. Aceasta este ultima perioada de prelungire permisa, iar culegerea datelor va continua atat…

- Fostul secretar de stat american Henry Kissinger spune ca Vladimir Putin ii aduce aminte de Nikita Hrusciov, doar ca actualul presedinte rus este „mai plin de resentimente” decat fostul lider sovietic.