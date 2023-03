Stiri pe aceeasi tema

- Nicolo Napoli s-a aratat dezamagit dupa FC Hermannstadt – FC U Craiova 1948. Antrenorul oltenilor avea alte așteptari de la elevii sai, insa de acum intreg focusul este pe meciul cu Sepsi. Duelul dintre Sepsi și FC U Craiova 1948 va avea loc joi și va fi decisiv pentru accederea in play-off. Oltenii…

- FCSB - Sepsi 1-0, in etapa #30 din Superliga. Tavi Popescu, marcatorul singurului gol, a avut un mesaj inainte de startul play-off-ului. FCSB va juca in prima etapa din play-off cu CSU Craiova, iar Tavi Popescu a declarat ca vrea revanșa. La ultimul meci direct, oltenii au egalat pe Arena Naționala…

- Echipa bucuresteana FCSB a invins duminica, pe teren propriu, scor 1-0, formatia covasneana Sepsi OSK, intr-un meci din ultima etapa a sezonului regular al Superligii.Pe Arena Nationala, bucurestenii au deschis scorul in minutul 21. A fost o gafa a lui Mark Tamas, gafa de care a profitat Florinel…

- FCSB a invins-o pe Sepsi, scor 1-0, și a incheiat sezonul regular al SuperLigii pe locul 3. Reușita decisiva a fost semnata de Octavian Popescu, in minutul 21. FCSB a controlat autoritar debutul infruntarii de pe Arena Naționala, dar a avut nevoie de o gafa in defensiva adversa pentru a deschide scorul.…

- Adrian Mititelu iese la atac. U Craiova 1948 a ajuns la cinci puncte de locul de play-off, dupa ce a caștigat duelul cu FC Voluntari, din etapa a 26-a, iar patronul echipei vrea sa rejoace partida cu Sepsi, intalnirea pe care arbitrul Andrei Chivulete a oprit-o din cauza scandarilor xenofobe. Omul de…

- Adrian Mititelu a oferit prima reacție dupa FC U Craiova 1948 – FC Voluntari 2-1. Finanțatorul formației din Banie spera ca echipa sa sa prinda play-off-ul pe ultima suta de metri. De asemenea, Mititelu a avut un mesaj dur pentru liderul suporterilor olteni, Andrei Preda. Adrian Mititelu spera ca FRF…

- Daniel Pancu nu este de acord cu Gigi Becali! Selecționerul naționalei U20 a vorbit despre poziția pe care ar trebui sa evolueze Octavian Popescu. Octavian Popescu a fost transferat de FCSB, in vara lui 2020, de la Regal București, pentru 200.000 de euro. Daniel Pancu nu este de acord cu Gigi Becali!…

- Octavian Popescu (20 ani) este cu gandul la un transfer in strainatate și spune in ce campionat ar vrea sa joace. Extrema de la FCSB vorbește despre planurile de viitor și dezvaluie ca și-ar dori un transfer in Anglia.„E cel mai frumos in Anglia. E incredibil! E cea mai tare atmosfera. Stadioane full,…