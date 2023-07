Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Cordea rasufla usurat dupa meciul Otelul – FCSB, scor 0-2, din etapa a 3-a a Ligii 1. Atacantul in varsta de 24 de ani a reusit un assist pentru Tavi Popescu. Octavian Popescu a deschis scorul in minutul 40, cu o executie superba de la distanta. Intrat dupa pauza, Florinel Coman a avut sansa…

- FCSB a caștigat impotriva Oțelul cu un scor de 2-0, in a treia runda din Superliga. FCSB a obținut a treia victorie consecutiva prin golurile marcate de Octavian Popescu (40) și Andreea Compagno (90+1

- Octavian Popescu a deblocat partida Oțelul - FCSB 0-2 cu un gol splendid, un „vinclu” de la peste 20 de metri care a adus aminte de execuțiile sale din anii precedenți. Dupa meci, Tavi a vorbit despre importanța reușitei sale, luandu-i la ținta pe contestatarii sai. „Aveam nevoie foarte mare de acest…

- Elias Charalambous a vorbit dupa FCSB – Dinamo 2-1. Antrenorul FCSB sustine ca Florinel Coman este cel mai bun jucator din Liga 1, avand doua reusite in primele doua meciuri. „Coman este si in acest an probabil cel mai bun jucator din Romania. A marcat un gol european. Suntem fericiti ca avem un jucator…

- Florinel Coman l-a anuntat pe Gigi Becali ca isi doreste sa plece cat mai repede de la FCSB. Cel mai in forma jucator al ros-albastrilor a bagat frica in fanii vicecampioanei Romaniei. „Mbappe” Coman spera sa primeasca o oferta pana la finalul acestei perioade de mercato. Atacantul in varsta de 25 de…

- Gigi Becali a dezvaluit motivul pentru care Florinel Coman a fost schimbat in derby-ul dintre FCSB si CFR Cluj, derby incheiat cu scorul de 1-0. Latifundiarul din Pipera a dezvaluit ca Elias Charalambous a fost responsabil de schimbarile efectuate la formatia ros-albastra, in duelul cu trupa lui Dan…

- Carlo Ancelotti a luat foc dupa golul marcat de Kevin De Bruyne in Real Madrid – Manchester City 1-1! Antrenorul italian a contestat vehement golul marcat de englezi, dar s-a ales cu un cartonas galben. Carlo Ancelotti a cerut ca golul sa fie anulat si a invocat doua faze care au avut loc inaintea reusitei…

- Risto Radunovic a avut prima reactie dupa meciul FCSB – Sepsi, scor 3-1, din etapa a 7-a a play-off-ului Ligii 1. Echipa lui Gigi Becali s-a apropiat la trei puncte de liderul Farul. David Miculescu (28), Ovidiu Popescu (74) si Andrei Cordea (79) au marcat golurile ros-albastrilor. Florinel Coman a…