Octavian Popescu a dat recital pentru Romania U21 in meciul cu Armenia U21, scor 2-0, din etapa a 2-a a preliminariilor pentru Campionatul European din 2025. „Perla” lui Gigi Becali de la FCSB a contribuit la ambele goluri ale reprezentativei de tineret. Tavi Popescu a fost nemultumit ca nu a fost convocat pentru actiunea precedenta […] The post Octavian Popescu a dat recital pentru Romania U21, sub privirile lui Daniel Pancu: „Ma motiveaza banderola!” appeared first on Antena Sport .