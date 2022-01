Stiri pe aceeasi tema

- Epidemiologul Octavian Jurma a avertizat, intr-o postare pe Facebook, ca numarul cazurilor noi de COVID-19 este in creștere, urmand ca, saptamana viitoare, sa avem valori zilnice de 20.000 de infectari, iar sambata sa fie depașit recordul din valul 4 al pandemiei.Mai mult, epidemiologul a atras atenția…

- Omicron se dovedește mai periculoasa decat Delta pentru copii, iar saptamana viitoare e posibil sa vedem chiar depașirea pragului de 1.000 de copii internați in medie pe zi, crede medicul Octavian Jurma. Conform acestuia, in total, saptamana viitoare vom vedea valori zilnice peste 20,000 de cazuri noi…

- Medicul Octavian Jurma nu se arata deloc optimist in evoluția Covid. El spune ca „saptamana viitoare vom vedea valori zilnice peste 20.000 de cazuri noi inca de marți și e posibil sa trecem și de pragul de 25.000 de cazuri noi”. De asemenea, acesta precizeaza ca Omicron se dovedește mai periculos decat…

- Medicul Octavian Jurma afirma ca ultimele date referitoare la pandemie arata ca cele doua variante – Delta si Omicron – pot coexista foarte bine, saptamana trecuta unul din patru cazuri fiind dat de varianta Delta. Jurma afirma ca sambata e posibil sa depasim recordul din valul 4-Delta, iar saptamana…

- Medicul Octavian Jurma afirma, marti seara, ca ultimele date referitoare la pandemie arata ca cele doua variante – Delta si Omicron – pot coexista foarte bine, saptamana trecuta unul din patru cazuri fiind dat de varianta Delta. Jurma afirma ca sambata e posibil sa depasim recordul din valul 4-Delta,…

- "Saptamana trecut am asistat la o explozie a numarului de cazuri si la un nou record pandemic cu o crestere saptamanala de 288%. Comparativ cu valul Delta, valul Omicron a crescut procentual mai mult in 1 saptamana decat in a crescut procentual valul Delta in 4 saptamani (inclusiv in perioada cu cea…

- Medicul Octavian Jurma avertizeaza ca ”valul 5 Omicron” a reușit sa egaleze recordul inregistrat de ”valul 4 Delta” pentru cea mai mare creștere saptamanala a numarului de cazuri, deși, in Romania, valul 5 este abia la inceput. De asemenea, medicul spune ca bilanțul inregistrat marți, 4 ianuarie, de…

- Medicul Octavian Jurma afirma, joi seara, ca Omicron va fi dominanta in Romania inainte de finalul anului, fiind deja in valul cinci al pandemiei. Medicul afirma ca masurile individuale de protectie sunt foarte importante, mai ales n contextul in care autoritatile nu iau decisii ferme. ”Pentru prima…