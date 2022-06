Ochiul care nu mai vede (I) Cum de-au cazut taranistii atat de jos? Inainte de toate, oleaca de istorie. PNTCD a fost primul partid (re)infiintat la finele lui 1989, mai intai in casa lui Corneliu Coposu, chiar in seara de 22 decembrie, apoi si la tribunal, sase zile mai tarziu. Aparitia vechilor taranisti, supravietuitori ai deceniilor de teroare bolsevica, a starnit falsa indignare a„emanatului" Ion Iliescu. „Noi ne ingropam mortii…", a zis atunci politrucul - zicere preluata imediat de poporprin care se insinua ca in vreme ce milioane de romani se bateau pe viata si pe moarte cu fiara comunista (aiurea! - 99,99- se uitau… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

