Occidentul nu pricepe că Rusia este obișnuită cu războaiele! La optsprezece luni de la invazia Ucrainei, Rusia prezinta multe dintre simptomele clasice ale unei economii de razboi, cum ar fi inflația, lipsa forței de munca, creșterea cheltuielilor publice și finanțarea deficitului. Par vești bune pentru Kiev și Occident. Cu toate acestea, factorii de decizie politica de la Kremlin au inca la dispoziție masuri pentru […] The post Occidentul nu pricepe ca Rusia este obișnuita cu razboaiele! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

