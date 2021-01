”Occidentul îl vede ca principala amenințare”. Flota rusă va înlocui nava-amiral Rachete noi, echipamente moderne de bord, capacitați unice de lupta – crucișatorul nuclear greu ”Amiralul Nahimov” al proiectului 1144 ”Orlan” va inlocui crucișatorul ”Piotr Velikiii” pe postul de nava-amiral a Marinei Ruse. Se preconizeaza ca acest lucru se va intampla in 2022. Despre modul in care nava modernizata va consolida flota – citiți in materialul Sputnik. Rangul intai intai Crucișatoarele proiectului 1144 ”Orlan” sunt cele mai mari nave de razboi din lume dupa portavioane. Deplasamentul – 25,8 mii tone, lungimea – 250 metri, lațimea – 28,5 metri, echipajul – 760 persoane. © Sputnik… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

