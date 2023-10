Ocazie unică în Europa: Zona însorită ce propune 30.000 de euro oricui dorește să își stabilească domiciliul acolo Este vorba despre pitoreasca regiune italiana Calabria, inconjurata de plaje fermecatoare. Autoritațile incearca, astfel, sa combata o scadere ingrijoratoare a populației locale. Procesul impune ca solicitantul sa aiba sub 40 de ani. In plus, trebuie sa fie dispus sa se mute in termen de 90 de zile. O ultima condiție este ca cei care doresc sa se mute in Calabria trebuie sa propuna o idee pentru a iniția o afacere intr-unul dintre sate sau sa ocupe unul dintre posturile de munca care au o nevoie urgenta de angajați. Suma va fi platita fie in rate lunare de pana la puțin peste 1.000 de euro pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

