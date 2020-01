De multe ori, insulele si separatoarele de beton de pe DN 1 si DN 13 nu erau observate de soferi, in special pe timpul sezonului rece, cand marcajele se acopera mult mai repede cu mizerie. Pentru a veni in sprijinul soferilor si a creste siguranta in trafic, drumarii brasoveni au decis sa monteze lampi de semnalizare cu lumina intermitenta in zona acestor scuaruri. „In vederea imbunatatirii sigurantei traficului au fost montate 50 de lampi...