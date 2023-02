Obstacol european în calea valului de prescripții din dosarele DNA O decizie a magistraților Secției Penale a Curții de Apel Brașov oprește valul de prescripții generate de decizia CCR: a fost admisa o cerere DNA prin care solicita raspunsuri Curții de Justiție a Uniunii Europene privind efectele acestei decizii și aplicabilitatea sa pe teritoriul național. Cererea a fost introdusa in cadrul unui dosar penal al unui baron local condamnat in fond la aproape opt ani de inchisoare cu executare. In faza apelului acesta putea beneficia pe deplin de efectele deciziei CCR și dosarul sau putea fi inchis de catre magistrați. Pentru a evita acest efect procurorii DNA Brașov… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

