Inca din secolele al XVI-lea si al XVIII-lea, pe actuala locație a Pieței Obor se intindeau doua terenuri vaste. Unul unde se organiza anual, in luna mai, Targul Mosilor, eveniment ce marca sarbatoarea crestina „Mosii de vara”, si altul in care se tineau targuri de produse considerate nepropice comercializarii in oras, sub numele de Obor. Potrivit Dictionarului explicativ al limbii romane, ”obor” inseamna un loc (imprejmuit) unde se tine un targ de vite, de fan, de lemne, sau, pur si simplu, ”targ de vite”. In Bucuresti, se pare ca primul obor a fost in cartierul Batiste, in apropierea scaunelor…