- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arad a stabilit unele masuri obligatorii pentru prevenirea raspandirii SARS-CoV-2, intre care purtarea mastii de protectie si in spatii deschise, daca sunt aglomerate, precum piete, gari sau alte...

- Ziarul Unirea Se impune purtarea maștii in spațiile publice deschise in județul Alba? Ce spun autoritațile? Se impune purtarea maștii in spațiile publice deschise in județul Alba? Ce spun autoritațile? Prin Hotararea nr. 37/28.07.2020, Comitetul Național pentru Situații de Urgența a stabilit noi masuri…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Teleorman a hotarat obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile deschise aglomerate, incepand de vineri. "Incepand cu data de 31 iulie 2020 se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie (masca de unica folosinta, esarfa sau a oricarui…

- Ziarul Unirea Harta judetelor din Romania unde purtarea mastii de protectie este obligatorie si in spatiile deschise Dupa ce bilantul noilor cazuri de coronavirus a crescut ingrijorator de la o zi la alta, purtarea mastii de protectie in spatiile publice deschise a devenit obligatorie in 14 judete din…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Giurgiu a adoptat, vineri, o hotarare privind obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise, decizia fiind valabila incepand cu data de 1 august. "In urma sedintei Comitetul Judetean…

- Purtarea maștii de protecție in spațiile publice deschise a devenit obligatorie in mai multe județe din Romania, dupa ce bilanțul noilor cazuri de coronavirus a crescut ingrijorator de la o zi la alta. Decizia a fost propusa de Comitetul Național pentru Situații de Urgența și a fost aprobata de Guvern,…

- De la 1 august brașovenii trebuie sa poarte maști de protecție in spațiile aglomerate deschise din județ. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis sa fie luata aceasta masura impotriva raspandirii COVID-19. Astfel, de la inceputul lunii august nu vom mai putea ieși pe strada, la piața,…

- "Nu avem, in acest moment, date care sa ne conduca spre adoptarea acestei ultime solutii si masuri privind carantina si izolarea. In acest moment analizam datele, probabil ca maine dimineata (marti – n. r.) vom organiza o intalnire a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta unde vom analiza…