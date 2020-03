Stiri pe aceeasi tema

- QUALITANCE, companie internaționala de inovație, tehnologie și inteligența artificiala, fondata in Romania, listeaza, incepand cu data de 31 martie, obligațiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București (BVB), sub simbolul de tranzacționare Q22E. Tranzacționarea vine dupa…

- ​Firma de tehnologie QUALITANCE, fondata în România, listeaza, începând cu data de 31 martie, obligațiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București (BVB), sub simbolul de tranzacționare Q22E.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Lansarea carții marcheaza finalul celei de-a treia ediții a programului fanion al BVB adresat antreprenorilor din Romania. O noua ediție Made in Romania va fi lansata in curand și importanți parteneri, companii antreprenoriale internaționale se vor alatura BVB in a IV-a ediție. Made in Romania: Liga…

- Traim vremuri tulburi in care probleme date de epidemia de coronavirus au afectat pietele de capital internationale, iar in Romania avem si incertitudine politica, a afirmat, vineri, Claudia Ionescu, membru in Consiliul de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Traim vremuri tulburi in…

- Dupa orice standarde, anul 2019 a fost unul exceptional pentru piata de capital din Romania. Indicele BET, principalul indice al Bursei de Valori București, a incheiat anul cu un randament de 35,1%, in timp ce...

- Cele 7 fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul II) au realizat in 2019 un randament mediu de 11,8%, cea mai buna performanta din ultimii 9 ani, pe fondul recuperarii deprecierilor cauzate de efectele OUG 114/2018 in economie si pe pietele financiare, precum si evolutiilor peste asteptari ale…

- OMV Petrom, cel mai mare grup de energie din Europa de Sud-Est, a semnat un contract privind transferul a 40 de zacaminte onshore de țiței și gaze din Romania catre Dacian Petroleum SRL, in contexul unui transfer de activitate, arata un comunicat al companiei remis Bursei de Valori București.Transferul…