Obligațiile școlilor vasluiene începând de luni: triaj zilnic, aerisire și dezinfecție periodice MASURI… Elevii vor incepe cursurile luni, 9 ianuarie, in condiții de stare de alerta epidemica pentru gripa sezoniera. Programul va fi normal, insa vor trebui respectate o serie masuri igienico-sanitare sporite. Spre exemplu, potrivit informarii transmise de Ministerul Educației, școlile trebuie sa „realizeze triajului zilnic in colectivitați școlare la inceputul primei ore de curs a […] Articolul Obligațiile școlilor vasluiene incepand de luni: triaj zilnic, aerisire și dezinfecție periodice apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se schimba regulile in școlile din Romania! Dupa lungi discuții legate de vestimentația elevilor la școala, se pare ca Ministerul Educației intervine cu noi masuri menite sa schimbe legea. Mulți elevi ajung sa faca parada modei in unitațile de invațamant, iar discrepanța și diversitatea ținutelor regasite…

- PESTE HOTARE… Tot mai mulți vasluieni sunt nevoiți sa iși paraseasca familiile, pleaca la munca in strainatate, pentru a-și putea crește copiii. Ii lasa in urma pe cei dragi și muncesc zi lumina, pentru a le putea asigura un viitor. De multe ori, copiii sunt prea mici sa ințeleaga nevoile și grijile…

- TRANSPORT… Aproape cinci mii de elevi din județul Vaslui fac naveta in acest an școlar 2022-2023, potrivit estimarilor facute de Ministerul Educației. Numarul este mai mult decat dublu fața de cel de anul trecut: 1690 elevi in anul școlar 2020-2021, 4918 in anul 2022-2023. Aceștia nu primesc bani de…

- ATENTIONATI…. Directorii de scoli care pregateau trecerea la „programul de iarna”, cu orar redus, trebuie sa renunte la idee. Ministerul Educatiei a transmis ca nu va accepta nicio modificare in acest sens si a notificat inspectoratele scolare sa solicite unitatilor de invatamant pastrarea programului…

- SPRIJIN… Numarul elevilor vasluieni care vor beneficia in acest an școlar de o masa calda a crescut considerabil. Ministerul Educației a suplimentat lista școlilor incluse in Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi de la 300 la 450 unitați de invațamant din Romania.…

- AVERTISMENT… In ultima zi din luna octombrie, peste 20 de absolvenți ai Școlilor de Agenți de Poliție “Vasile Lascar” Campina și Septimiu Mureșan Cluj și-au inceput activitatea la Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui. Noua promoție de absolvenți a fost repartizata in cadrul mai multor structuri…

- Elevii intra de astazi in vacanta, dupa finalizarea cursurilor, urmand a se intoarce la scoala pe data de 31 octombrie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei . Elevii se vor bucura deja de prima vacanța din acest an școlar, la doar o luna și jumatate dupa ce au inceput cursurile, pe…

- BANI… Consiliul Județean Vaslui se pregatește de o noua rectificare bugetara. Marți, 25 octombrie, va fi dezbatuta și supusa votului rectificarea a VII-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2022. Potrivit documentului, trei comune vasluiene, precum și cateva instituții vor primi sprijin financiar.…