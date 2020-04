Obligatiile angajatorilor în contextul efectelor generate de rãspândirea COVID-19 PRECIZARI… Inspectorii de munca vasluieni vin cu precizari privind obligatiile angajatorilor in perioada in care Romania se afla sub efectele situatiei de urgenta si a riscului de contaminare cu noul coronavirus. Astfel, conform noilor reglementari in domeniul muncii, angajatorii au anumite obligatii fata de angajatii care aleg sa munceasca de acasa sau cei care aleg [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In concordanta cu Conventia ONU cu privire la drepturile copilului , recomandarile tehnice ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in calitate de agentie ONU specializata in domeniul sanatatii, recomandarea OMS si UNICEF privind importanta alaptarii exclusive in primele sase luni de viata ale copilului,…

- Spania a inregistrat sute de mii de someri in plus in luna martie, in contextul efectelor generate de epidemia de coronavirus, anunta Guvernul de la Madrid, anunța MEDIAFAX.Numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca a crescut cu 302.265 in luna martie, in Spania, din cauza "impacului…

- UDMR vine cu un pachet de masuri economice de susține pentru romani, in contextul pandemiei de coronavirus. Astfel, UDMR propune ca statul sa suspende imediat obligațiile fiscale pentru intreprinderile care nu concediaza angajați in contextul epidemiei COVID-19, iar angajații concediați din cauza…

- Starea de urgența și masurile stabilite de autoritați in vederea stoparii epidemiei de COVID19 au un impact negativ major asupra industriei legitime de presa din Romania, in special in cazul presei scrise și a mediului online legitim, auditat, care respecta standarde profesionale și etice. ...

- Starea de urgența și masurile stabilite de autoritați in vederea stoparii epidemiei de COVID-19 au un impact negativ major asupra industriei legitime de presa din Romania, in special in cazul presei scrise și a mediului online legitim, auditat, care...

- In contextul generat de raspandirea virusului COVID 19, Biroul de Informare si Relatii Publice al Curtii de Apel Constanta este abilitat sa aduca la cunostinta publica dispozitiile Presedintelui Curtii de Apel Constanta, continute in Adresa nr. 1467 22 23.03.2020, privind urmatoarele masuri organizatorice:,,Pentru…

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC) alaturi de conducerea unitatilor din subordinea si autoritatea ministerului au implementat o serie de masuri pentru reducerea efectelor generate de criza noului coronavirus si sprijinirea agentilor economici ce activeaza in industria…

- Operatorul de sistem si de transport al energiei electrice, distribuitorii si furnizorii de energie electrica si de gaze naturale sunt pregatiti sa faca fata provocarilor generate de raspandirea coronavirusului si sa asigure continuitatea alimentarii pentru populatie si agentii economici, potrivit…