Obligația purtării măștii în spații deschise, considerată nelegală de Curtea de Apel București Curtea de Apel București a decis ca decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind obligativitatea purtarii maștii in spațiile publice deschise este nelegala, potrivit unei decizii din 23 decembrie. "Anuleaza partial prevederile art. 4 pct. 15 din Ordinul Sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta nr. 4660427 din 17.12.2020, publicat in Monitorul oficial nr. 1257

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

