Stiri pe aceeasi tema

- Fostul senator Dan Sova a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la patru inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in dosarul “CET Govora”.De asemenea, fostul director al CET Govora Mihai Balan a primit trei ani de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu. Este vorba despre…

- Sectia de contencios administrativ de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat pentru 25 februarie 2022 judecarea recursului formulat de Traian Basescu in dosarul in care fostul presedinte a fost declarat in prima instanta colaborator al Securitatii, a informat Agerpres.Dosarul a fost…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins apelurile formulate de doi tineri de 19 ani, condamnati la cate 11 luni de inchisoare cu executare pentru profanare de cadavre si furt. Cei doi inculpati au fost acuzati ca, in noiembrie 2020, a intrat in mormantul unei femei decedate in septembrie…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au aplicat o amenda penala in valoare de 9.000 de lei unui barbat de 29 de ani, acuzat de ultraj. Initial, la Judecatoria Bals, inculpatul a primit o pedeapsa de 9 luni de inchisoare cu suspendare. Anchetatorii au retinut ca inculpatul a lovit cu pumnul un politist.…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au inceput judecarea apelului formulat de un barbat de 50 de ani, condamnat la un an si trei luni de inchisoare pentru ultraj si conducere cu permisul suspendat. Anchetatorii au retinut ca inculpatul a plecat de pe loc cu un autoturism de teren si a prins un…

- Dosarul in care trei barbati din Tulcea unul dintre ei fiind angajat al Politiei Militare au fost condamnati in prima instanta, de Tribunalul Tulcea, pentru trafic de droguri, a debutat la Constanta cu o amanare. Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au amanat procesul pentru jumatatea lunii viitoare,…