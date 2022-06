Presedintele american Joe Biden a sosit in Germania sambata seara pentru a participa la un summit G7, unde urmeaza sa discute cu aliatii sai cu privire la un un front unit in fata Rusiei si la situatia economiei globale, informeaza Agerpres , care preia AFP. Joe Biden a aterizat la Munchen, sudul Germaniei, venind de la Washington si urmeaza sa ajunga la locul unde va avea loc summitul G7 cu un elicopter militar. Prima sa intrevedere in timpul acestei vizite de trei zile va avea loc duminica cu cancelarul german Olaf Scholz. Apoi, el va participa la un summit NATO, la Madrid, saptamana viitoare.…