- Transportatorul auto(nava) care arde in largul coastei olandeze inca de marți noaptea (25 iulie) transporta aproape 500 de vehicule electrice, a declarat vineri (28 iulie) compania de navlosire “K” Line, semnificativ mai mult decat cele 25 raportate inițial de paza de coasta, potrivit Reuters. Incendiul…

- Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor a fost sesizat ca sunt mai multe nereguli la Hotelul Mondial din Eforie Nord. Hotelul, care este un hotel de patru stele, are 54 de camere si au fost verifcate trei dintre acestea, inclusiv cea pentru care a fost primita reclamatia. Astfel, in aceasta…

- Romania va crea un hub regional pentru antrenamentul piloților care vor zbura pe avioanele F-16, iar aici se vor putea antrena piloți din regiune, inclusiv cei din Ucraina, a anunțat Administrația Prezidențiala intr-un comunicat de presa emis la finalul ședinței de Consiliu Suprem de Aparare a Țarii…

- In aceasta seara, la Acces Direct, au fost prezentate imaginile din care poate fi stabilit exact cum s-a Intamplat, de fapt, crima din Gradina Botanica din Craiova. Mai multe obiecte ale victimelor au fost gasite la fața locului. Fiecare lucru gasit la locul faptei este un indiciu cheie in aflarea adevarului.

- 87 de reptile ascunse in trei cutii, cu o valoare estimata la aproape 50.000 de euro, au fost gasite de ofițerii vamali in bagajele unui pasager, pe aeroportul din Viena, a informat agenția DPA, preluata de Agerpres.Barbatul, in varsta de 50 de ani, aterizase la Viena cu un zbor din capitala Etiopiei,…

- In perioada 30 mai – 05 iunie 2023, polițiștii locali din cadrul Birourilor de Ordine Publica au desfașurat acțiuni pentru asigurarea respectarii legislației in vigoare, referitoare la curațenia in parcurile și locurile de joaca din municipiu. Astfel, au fost legitimate 220 de persoane și aplicate 137…

- Un control facut de inspectorii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) la o mezelarie din localitatea ilfoveana 1 Decembrie a scos la iveala mai multe probleme, printre care murdarie si rugina, pentru care s-au dat amenzi in valoare de 70.000 de lei.Este vorba de fabrica de Mezeluri…

- Beluga Hvaldimir, descoperita in urma cu patru ani purtand un harnasament ciudat care a provocat suspiciuni ca delfinul ar fi fost folosita de Marina rusa, se afla in prezent pe coasta de vest a Suediei, potrivit unui ONG care ii urmareste miscarile.