Obiceiuri neobișnuite de Paște din întreaga lume. De ce citesc unii romane polițiste și alții se bat cu apă pe străzi Țarile din intreaga lume au propriie tradiții de Paște și multe dintre acestea sunt de-a dreptul neobițnuite. De la lupte cu apa pe strazile din Polonia, pana la citirea de romane polițiste in Norvegia sau incendierea unui car in FLorența, ceea ce fac oamenii in timpul Saptamanii Sfinte sau de Paște, variaza de la o cultura la alta și chiar de la o regiune la alta in aceeași țara. Va prezentam o serie de obiceiuri neobișnuite de Paște din intreaga lume. Inalțarea zeielor in Bermuda Sarbatorirea Paștelui este o aventura de weekend pe frumoasa insula britanica. Bermuda. Festivitațile incep vineri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

