Stiri pe aceeasi tema

- Dupa experiența de a lucra de acasa, impusa de criza generata de coronavirus, munca remote este unul dintre subiectele fierbinți din piața muncii, la nivel global. Angajații sunt mai tot mai atrași de posibilitatea de a lucra din ”birourile de acasa”,...

- Angajatii majoritatii companiilor vor continua ca, aproximativ 40% din timp, sa isi desfasoare activitatea de acasa, cel putin pana la sfarsitul lui 2020, arata un studiu al companiei de consultanța Human Performance Development International (HPDI). In restul timpului, angajatii vor lucra de la birou,…

- Munca de acasa devine semi-permanenta. Studiu: Angajatii vor lucra de acasa 40% din timp, cel putin pana la sfarsitul anului Angajatii majoritatii companiilor vor continua ca, aproximativ 40% din timp, sa isi desfasoare activitatea de acasa, cel putin pana la sfarsitul lui 2020, arata un studiu al companiei…

- IT-stii pot lucra de oriunde daca au un laptop, asa ca daca nu vor sa stea cu masca pe fata toata ziua, sa ramana acasa. Directorul unei firme IT afirma ca isi va lasa angajatii sa vina la birou...

- Compania Apple este cunoscuta pentru modul diferit in care actioneaza cu privire la angajatii firmei, aceasta difinisdu-si conditiile de munca diferite de cele ale altor giganti. Acest lucru pare a fi evident in strategia de redeschidere a biroului, deoarece Bloomberg a raportat ca Apple a inceput…

- In general, oferirea de beneficii angajaților reprezinta un mod de a le arata ca investești in talentul lor și ca iți dorești sa ai oameni care sa se implice cat mai mult in activitațile companiei. In contextul crizei actuale provocate de epidemia COVID-19, aceste beneficii capata un rol și mai important,…

- Aproape 29% din totalul angajatilor participanti la un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs spun ca lucreaza in acest moment de acasa. Cum tot atatia sunt de parere ca actuala criza generata de coronavirus va mai dura inca aproximativ doua luni, principala provocare privind indeplinirea…

- Angajații ANAF care lucreaza de acasa și cei care sunt liberi pentru supravegherea copiilor raman fara sporul de circa 15% pentru condiții periculoase de munca, prevede un ordin al președintelui ANAF, Mirela Calugareanu. Angajatul nu va avea spor pentru zilele in care se afla acasa, ci il va primi doar…