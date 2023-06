Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD s-au reunit la Vila Lac, acolo unde Marcel Ciolacu iși face strategia pentru momentul in care va prelua funcția de premier. Marea necunoscuta este legata de prezența UDMR, in viitorul Guvern.Conform surselor noastre, cei din PSD ar dori ca UDMR sa ramana la guvernare, mai ales ca in PNL…

- „Liderii judeteni au respins oferta, au zis ca e un pas important inainte. Nu sunt de acord cu eșalonarea pe 3 ani a maririi salariului si cu acea suma acordata de la 1 iulie. Majorarea de la 1 iulie e alta problema, grila e altceva. Grila va intra in vigoare la 1 ianuarie, oamenii au spus vrem integral…

- Intalnirea presedintelui Klaus Iohannis cu liderii coalitiei, Nicolae Ciuca si Marcel Ciolacu, a durat o ora. Liderii coalitiei urmeaza sa le prezinte sindicatelor oferta din acordul discutat cu presedintele Klaus Iohannis.Oferta coalitiei pentru sindicatele din educatie cuprinde, potrivit unor surse…

- Discuția de la Cotroceni dintre Klaus Iohannis, Nicolae Ciuca, Marcel Ciolacu și Ligia Deca s-a incheiat cum a inceput. Fara nimic concret. Știri pe surse noteaza ca „nu s-a ajuns la nicio concluzie clara, astfel ca negocierile vor continua“. Klaus Iohannis ar fi dorit sa semneze, impreuna cu liderii…

- Au inceput marile negocieri de la Guvern intre sindicalistii din educatie si guvernanti. Ciuca si Ciolacu se afla fata in fata la masa discutiilor, in ciuda disensiunilor politice.Potrivit unor surse Realitatea PLUS, sindicaliștii susțin ca este prea tarziu sa opreasca greva de maine. Ei spun ca profesorii…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, care ar urma sa preia conducerea Guvernului odata cu rocada guvernamentala, ar fi propus preluarea MIPE și a altui minister de catre UDMR, in contextul in care coaliția reia de la 0 negocierile pe ministere.

- Liderii UDMR discuta vineri, intr-o ședința restransa de la ora 15:00, daca accepta propunerea partenerilor de coaliție, dupa negocierile eșuate de joi. Surse din coaliția de guvernare au declarat pentru Digi24.ro ca Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu i-au propus lui Kelemen Hunor un post de vicepremier…