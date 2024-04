Stiri pe aceeasi tema

- Lasata netratata, insomnia poate afecta sistemul cardiovascular, scade puterea de concentrare și crește riscul de obezitate. Pentru tulburarea de somn care se manifesta prin dificultați in a adormi, trezire pe timpul nopții sau somn de slaba calitate, exista și cateva remedii naturale.

- Tot mai mulți adulți se plang ca nu pot dormi in timpul nopții, iar dimineața cand trebuie sa mearga la lucru sunt obosiți. Nutriționistul Luminița Catana vine cu cateva sfaturi pentru un somn odihnitor.

- Te confrunți cu pete galbene pe canile sau pe lucrurile tale din bucatarie? Iata care este trucul perfect pentru a scapa de aceasta problema și vor fi mereu curate, gata de folosit. Spalarea corecta a vaselor nu este atat de complicata pe cat credeți, iar daca sunteți de parere ca faceți acest lucru…

- Acorduri energetice in schimbul opririi migratiei: Giorgia Meloni le va propune in weekend tarilor africane un 'new deal' pentru continent, o abordare pe care ea o numeste "de la egal la egal", scrie AFP, care mentioneaza in acelasi timp ca, potrivit criticilor premierului italian, exista un drum lung…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, si fiul sau, fostul deputat PSD Vlad Cosma, scapa definitiv de inchisoare in dosarul de coruptie in care au fost initial condamnati la 8, respectiv 5 ani de inchisoare cu executare. Decizia de joi a Curtii de Apel Ploiesti este definitiva,…

- Sindicatele politistilor francezi indeamna la o "joie neagra" pentru a obtine "masuri exceptionale" pe durata Jocurilor Olimpice de vara din 2024 de la Paris, in contrapondere cu mobilizarea lor totala pentru a asigura securitatea marelui eveniment polisportiv, informeaza AFP.Politistii sunt invitati…

- Cadrele medicale sunt rezervate in cazul bebelusului din Iași, cu care mama s-a aruncat de la etaj, pentru a scapa din incendiu. Potrivit informațiilor, micuțul a fost transferat la Spitalul de Neurochirurgie.