Obezitatea – o boala cu urmari grave Obezitatea nu mai este de mult timp o chestiune de aspect, ci este o boala cronica progresiva. Ea poate fi cauzata atat de deversi factori – psihologici, fiziologici, de mediu, cat si pe fond genetic. Statisticile aratau in 2016 ca peste 1.9 miliarde de oameni cu varsta peste 18 ani erau supraponderali, dintre care peste 650 de milioane erau obezi. In 2019, peste 38 de milioane de copii cu varsta sub 5 ani erau supraponderali sau obezi. Persoanele obeze acumuleaza rezerve energetice sub forma de grasime. Aceasta acumulare se produce fie din cauza unui metabolism lent, fie din cauza unui aport… Citeste articolul mai departe pe stiritimis.ro…

Sursa articol: stiritimis.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea numarului de cazuri din ultimele zile a pus autoritatile in alerta. Raed Arafat spune ca este posibil ca urmatoarea faza a relaxarii sa fie amanata. „Este posibil sa se amane faza urmatoare de relaxare. Este posibil, nu este deloc exclus”, a declarat Raed Arafat pentru Digi24. In ultimele…

- El a declarat ca 87 % dintre persoanele care au murit saptamana trecuta in urma infectarii cu coronavirus aveau si alte boli, și doar restul de 13% au suferit insuficienta multipla de organe. Nelu Tataru a spus, joi seara, la B1 TV, ca o evaluare a deceselor din primele trei luni ale anului arata ca…

- STARE DE URGENTA. Noul formular se gasește pe site-ul Știri Oficiale și difera de cel precedent doar prin nota din subsol, care precizeaza care sunt noile intervale orare in care persoanele de peste 65 de ani pot ieși din casa, respectiv 7.00 - 11.00 și 19.00 - 22.00. DECLARATIE pe propria…

- Peste 5 mil. de spanioli primesc ajutor de șomaj, un record neatins nici in criza din 2008. 30% din populatia in varsta de munca este dependenta de stat Numarul somerilor inregistrati in Spania a crescut cu peste 282.000 in luna aprilie, in principal in turism, dupa un avans de peste 300.000 in luna…

- Fondul European de Investitii (FEI) si Comisia Europeana au anuntat miercuri ca lanseaza o noua facilitate-pilot de garantare in scopul ameliorarii accesului la finantare pentru persoanele si organizatiile care doresc sa investeasca in competente si in educatie, facilitatea-pilot avand o valoare…

- "Domnul Streinu Cercel vorbeste in numele sau personal. Nu are nicio legatura cu deciziile la nivelul Guvernului si critic sever aruncarea in spatiul public a unor propuneri care nu au intrat in filtrul analizei si nu fac parte din deciziile care se iau la nivelul Guvernului. (...) Nu avem de gand sa…

- Un veteran de razboi din Marea Britanie in varsta de 99 de ani, care si-a propus sa parcurga de 100 de ori lungimea gradinii sale pentru a colecta bani in beneficiul angajatilor Serviciului National de Sanatate (NHS), a fost descris drept o „inspiratie” dupa ce reusit sa stranga 12 milioane de de lire,…