Stiri pe aceeasi tema

- Lobby-ul Business Roundtable, care reprezinta cele mai mari companii americane, l-a indemnat miercuri pe Donald Trump sa intervina pentru a pune capat violentelor de la Capitoliu, declansate de partizanii presedintelui in exercitiu in cursul unei sedinte comune a Congresului pentru certificare rezultatului…

- Mii de sustinatori ai lui Donald Trump s-au adunat miercuri la Washington pentru a contesta alegerile din 3 noiembrie, in conditiile in care Congresul s-a intrunit pentru a valida rezultatul acestora si a-l confirma pe democratul Joe Biden drept noul presedinte al Statelor Unite. Trump a reiterat ca…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump le-a cerut miercuri sustinatorilor sai sa evite violenta, dupa intrarea manifestantilor pro-Trump la Capitoliu, atmosfera fiind extrem de tensionata, relateaza AFP, citeaza Agerpres.

- Se da startul pentru campania de vaccinare anti-coronavirus și in Statele Unite ale Americii. Serul dezvoltat de Pfizer/BioNTech a fost aprobat vineri de Agenția americana pentru Medicamente. Conform specialiștilor, vaccinul are o eficiența de 95%. Primele persoane din SUA care se vor vaccina anti-Covid…

- Președintele ales Joe Biden a insistat pe importanța purtarii maștii de protecție pentru reducerea ratei de infecție in SUA, a promis ca se va vaccina in public impotriva COVID pentru a crește increderea americanilor in vaccin și a anunțat ca imunologul Anthony Fauci va face parte din echipa sa de consilieri…

- Asemenea fostului presedinte american Barack Obama, si predecesorii sai la Casa Alba George W. Bush si Bill Clinton s-au declarat dispusi sa se vaccineze public impotriva COVID-19, pentru a-si incuraja concetatenii sa se vaccineze la randul lor, transmite digi24.ro.

- Foștii președinți ai SUA Barack Obama, George W. Bush și Bill Clinton se ofera voluntari pentru a-și face vaccinurile anti-COVID-19, atunci cand va fi autorizat unul, in timp ce sunt filmați, pentru a arata lumii ca au incredere in siguranța vaccinului, scrie CNN.Cei trei foști președinți spera ca o…

- Douazeci de fosti procurori districtuali republicani l-au acuzat marti pe presedintele Donald Trump ca ameninta statul de drept si si-au declarat sprijinul pentru candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, relateaza Reuters. Fostii procurori federal de rang inalt, care au lucrat sub fiecare presedinte…