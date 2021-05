Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, a participat sambata, 29 mai, la "Maratonul vaccinarii" de la Tarnaveni. "Alaturi de președintele Camerei Deputaților, domnul Ludovic Orban, și europarlamentarul cu origini mureșene, domnul Siegfried Mureșan, le-am mulțumit celor care se vaccineaza in acest weekend la Tarnaveni. Vorbim de al treilea maraton organizat in județul Mureș in cadrul campaniei … Source