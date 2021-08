Oare de ce? Alain Delon nu a fost nominalizat pentru a primi o stea pe Walk of Fame la Hollywood

Stiri pe aceeasi tema

- La cateva zile dupa ce revista Paris Match a anuntat ca actorul francez Alain Delon va avea in curand o stea pe Bulevardul Celebritatilor de la Hollywood, producatoarea care se ocupa de decernarea acesteia dezminte categoric, scrie Le Figaro, informeaza News.ro. "Este fals. Alain Delon nu…

- Paisprezece italieni au fost identificati drept descendenti in viata ai lui Leonardo da Vinci. Cel puțin asta reiese dintr-un studiu asupra arborelui genealogic al geniului Renasterii, informeaza NBC. Cercetatorii au urmarit genealogia lui da Vinci pe aproximativ 700 de ani si 21 de generatii, din 1331…

- Prințul Charles a dezvaluit cateva dintre melodiile sale preferate, aparținand unor nume precum Diana Ross, Edith Piaf și Barbra Streisand, relateaza BBC, citat de Mediafax. El a evidențiat hit-ul grupului The Three Degrees, „Givin ‘Up, Givin’ In”, ca o piesa care ii oferea „o dorința irezistibila de…

- Tarantino a dat lovitura cu Once Upon a Time in Hollywood, film cu care a caștigat doua premii Oscar in 2020. Insa filmul a primit și multe critici, in special pentru o scena considerata ofensatoare la adresa marelui Bruce Lee. In filmul lui Tarantino, personajul Bruce Lee, interpretat de actorul Mike…

- Imaginea unui personaj digital realizat din pixeli a fost vanduta la Sotheby’s din New York pentru suma exorbitanta de 11,7 milioane de dolari. Este al doilea obiect digital cel mai scump din istorie, scrie Le Figaro. Cea mai scumpa lucrare este “Everydays” a artistului Beeple și a fost vanduta cu suma…

- Productia filmului “Mission: Impossible 7” a fost oprita dupa ce o persoana a fost depistata pozitiv la Covid-19, scrie Variety. Cel mai recent film din franciza cu Tom Cruise se filma in Marea Britanie. Un purtator de cuvant pentru Paramount si casa de productie Skydance a confirmat ca activitatea…

- Primul roman al regizorului american Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", o adaptare libera a filmului sau omonim lansat in 2019 si recompensat cu doua premii Oscar, va fi publicat in Statele Unite pe 29 iunie si in Franta pe 18 august, au anuntat marti reprezentantii editurii Fayard,…

- Cu sutana de preot și traista tradiționala pe umar, așa și-a facut apariția fostul preot Cristian Pomohaci anul trecut, pe celebra Walk of Fame, de la Hollywood. Mai mult, fostul preot pare sa se compare cu Sharon Stone, Pink sau Snoop Dog și insinueaza ca are propria stea pe Walk of Fame. In an pandemic,…