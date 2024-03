Incredibil dar adevarat! Oana Zavoranu este parata și reclamanta in 45 de procese, majoritatea de pe urma emisiunii sale pe care a moderat-o pe YouTube (”Oana Zavoranu Show”). Adelina Pestrițu, Oana Roman, Cristina Ich, Alina Ceușan și Anda Adam s-au simțit lezate de declarațiile ”Queridei” și au reacționat chemand-o sa dea socoteala in instanța. ”Mi-au facut cele 5 dive „apocaliptice” (conform deciziilor instanței Oana Zavoranu nu are voie sa foloseasca numele lor in declarații publice-n.r.), s-au simțit lezate, 40 sau 45 de procese. Nici acum nu s-au terminat. Le-am devoalat lucruri din trecutul…