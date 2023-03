Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Tudorel Filimon, Nea Popa din „La Bloc”, difuzat in urma cu cațiva ani la Pro Tv, a facut dezvaluiri neașteptate in podcastul lui Maruța, despre proiectul din care a facut parte și care i-a adus celebritatea. El a marturist ca Oana Zavoranu a fost la un pas sa joace in serial, insa varsta inaintata…

- O noua veste șoc zguduie industria cinematografica mondiala! Sam Neill, care a jucat rolul doctorului Alan Grant in saga Jurassic Park, din 1993, a vorbit, in premiera, despre faptul ca a fost diagnosticat cu cancer. Dezvaluirile au fost facute in noua carte de memorii Did I Ever Tell You This?, care…

- Vestitul impresar Mihai Alexandru, tatal Andrei, a avut mari emoții pentru ginerele sau, Catalin Maruța, care ieri a suferit o complicata intervenție chirurgicala la genunchi. L-a impresionant pana la lacrimi gestul Andrei, care nu s-a dezlipit de patul de spital al iubitului ei soț: „Catalin Maruța…

- Laura Cosoi a implinit 41 de ani, iar cei dragi au marcat momentul așa cum se cuvine. Vedeta, impreuna cu soțul sau și cele trei fiice se bucura de o vacanța departe de țara, unde Laura Cosoi și-a sarbatorit ziua de naștere.