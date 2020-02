Oana Roman pleacă în vacanță în Italia cu fetița ei, în mijlocul epidemiei de coronavirus Cantareața Oana Roman a decis sa plece in Italia cu fetița ei, in vacanța, in condițiile in care aceasta țara este cea mai afectata din toata Europa de coronavirus. Italia este cea mai afectata țara din Europa și a treia cea mai afectata din lume, dupa China și Coreea de Sud, in ceea ce privește coronavirusul. Pana in momentul de fața, in Italia s-au inregistrat 283 de cazuri de infecție cu coronavirus și 7 decese. Oana Roman este de parere ca nu are motive de ingrijorare, dupa cum relateaza Libertatea . In cadrul emisiunii „Rai, da buni”, Oana Roman a spus ca planuia de mult timp sa mearga in… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

