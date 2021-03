TRASEE ÎNCHISE ÎN PARTEA DÂMBOVIȚEANĂ A MASIVULUI BUCEGI

Salvamont Dâmbovița trage un SEMNAL DE ALARMĂ: ATENȚIE PERICOL RIDICAT DE AVALANȘĂ ÎN BUCEGI, TRASEE ÎNCHISE ÎN PARTEA DÂMBOVIȚEANĂ A MASIVULUI BUCEGI