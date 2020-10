Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva ore, Oana Roman le-a transmis internauților ca a ajuns cu fiica ei la medic. Ba mai mult, vedeta le-a impartașit fanilor cateva imagini din cadrul clinicii, dezvaluindu-le și motivul pentru care au apelat la doctor.

- „Ce se intampla cu Oana Lis?”. Aceasta este intrebarea care staruie pe buzele admiratorilor, dupa ce vedeta a postat un mesaj controversat pe Internet, prin care a dat de ințeles ca trece prin clipe foarte grele. Iata despre ce este vorba!

- Oana Roman a rabufnit pe rețelele de socializare! Satula de falsitatea observata in jur, soția lui Marius Elisei a dat carțile pe fața și a postat un mesaj dur pe Internet. In urma acestuia, mulți fani s-au intrebat daca nu cumva vedeta a fost tradata de cei pe care-i considera prieteni!

- Oana Roman și Marius Elisei s-au casatorit in 2014, iar in 2017 și-au reinnoit juramintele. Cu toate astea insa, cei doi s-au desparțit de mai multe ori, iar la un moment dat, toata lumea a crezut ca vor divorța. In cele din urma, aceștia au ramas o familie, iar de ziua soțului ei, vedeta i-a transmis…

- Se pare ca problemele se țin lanț de Oana Roman. Dupa ce in urma cu ceva timp fanii s-au ingrijorat, aceasta susținand ca a trecut prin cateva zile solicitante, iar oboseala era vizibila in toate aparițiile ei, vedeta a intampinat o situație neplacuta in trafic. Scoasa din sarite, soția lui Marius Elisei…

- Oana Roman și Marius Elisei sunt casatoriți de mai mulți ani, au impreuna o fetița și in ciuda problemelor pe care care le-au intampinat, cei doi nu au ales calea divorțului. Vedeta a vorbit despre cum merge relația cu soțul ei.„Eu mi-am asumat faptul ca am avut probleme. Ele apar, dispar, e cu bine…

- Simona Gherghe le-a dat motive de ingrijorare fanilor, dupa s-a afișat in lacrimi pe Internet. Fosta prezentatoare de televiziune le-a recunoscut admiratorilor ca a plans! Ce s-a intamplat cu vedeta?

