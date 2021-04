Stiri pe aceeasi tema

- Amza Pellea ar fi implinit 90 de ani pe 7 aprilie 2021. Din pacate, legendarul actor s-a stins din viața in 1983. Fiica lui, Oana Pellea a transmis acum un mesaj de suflet. Ii este dor de parintele sau. Cine nu a vazut macar un film in care a jucat Amza Pellea? Cine nu l-a admirat in peliculele de mare…

- Liviu Varciu are astazi un mare motiv de bucurie. Bunul sau prieten Nea Marin iși aniverseaza ziua de naștere. Și cum o astfel de ocazie nu avea cum sa treaca pur și simplu, partenerul Andei Calin a avut grija sa marcheze momentul printr-o fotografie de colecție cu ei doi, dar și printr-un mesaj emoționant,…

- Dupa ce ieri Mirela Vaida a fost atacata in timpul emisiunii Acces Direct de catre o femeie necunoscuta, cea care mulți ani s-a aflat la carma emisiunii, Simona Gheorghe, i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

- Vlad Gherman a avut o apariție controversata pe rețelele de socializare inca de la primele ore ale zilei. Celebrul actor din serialul „Sacrificiul” și-a pus toți fanii pe ganduri, postand un mesaj emoționant, astazi, in ziua in care el și Cristina Ciobanașu ar fi implinit noua ani de relație. Spera…

- Este zi mare, astazi, pentru cantecul popular. Irina Loghin, marea artista a folclorului romanesc, a implinit varsta de 82 de ani, iar Fuego a ținut sa-i transmita un mesaj emoționant. Considerat de toata lumea fiul adoptiv al Irinei Loghin, Fuego a transmis un mesaj de suflet pentru cea care i-a devenit…

- Șerban Copoț și soția lui sunt impreuna de 18 ani și au impreuna trei copii, dupa ce Roxana a nascut o fetița perfect sanatoasa in urma cu cinci luni. Artistul a postat un mesaj emoționant pentru micuța lui, alaturi de care a atașat o fotografie. VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 4 „Acum 5 luni, tineam in…

- In fiecare an, ziua de naștere l-a prins pe scena pe indragitul actor Florin Piersic, inconjurat de flori, fani și prieteni dragi. Aniversarea de anul acesta va fi diferita pentru marele maestru.

- Irina Columbeanu a implinit 14 ani și s-a transformat intr-o domnișoara superba. Cu ocazia aniversarii, Monica Gabor a postat pe Instagram o fotografie cu fiica ei și a lui Irinel Columbeanu, dar și un mesaj emoționant.