- Recent, in mediul online, au tot circulat zvonuri conform carora Viorel Lis nu ar mai fi in viața. Oana Lis, soția fostului primar al Capitalei, a luat atitudine și le-a raspuns celor care au abordat brutal subiectul, dar și celor care i-au transmis „condoleanțe”.

- Fostul edil al Capitalei nu a mai aparut de o buna perioada de timp in spațiul public, problemele de sanatate cu care se confrunta s-au agravat. Recent, s-a zvonit chiar ca acesta s-ar fi stins din viața. Soția sa a oferit informații de ultima ora despre starea de sanatate a lui Viorel Lis. Oana Lis,…

- Ion Iliescu a ajuns de urgența la spitalul Elias din Capitala. Potrivit unor surse apropiate, fostul președinte, in varsta de 93 de ani, a revenit acasa dupa analize și se simte relativ bine, avand in vedere varsta. Medicii au stabilit, in urma analizelor, ca nu are nevoie de internare, potrivit Realitatea…

- Ion Iliescu a fost de urgența la Spitalul Elias din Capitala. Ce ar fi spus medicii despre starea de sanatate a fostului președinte al Romaniei. Cine a fost alaturi de el in aceste clipe tensionate.

- Starea de sanatate a lui Michael Schumacher a fost pastrata in secret dupa accidentul de schi din 2013 al legendei din Formula 1. Prietenul lui Michael Schumacher și jurnalistul Roger Benoit a venit recent cu detalii importante.

- Topmodelul Bella Hadid a facut o dezvaluire profunda și sincera cu privire la lupta pe care o duce cu boala care a afectat-o inca de la varsta de 15 ani, Lyme. In ciuda faimei sale, vedetta, in varsta de 26 de ani, a ales sa vorbeasca deschis despre provocarile pe care le-a intampinat din cauza bolii…

- Catinca Roman a facut noi declarații despre Oana Roman și starea de sanatate a mamei sale, Mioara Roman. De asemenea, vedeta a ținut sa precizeze ca Petre Roman nu s-a interesat de starea de sanatate a fostei soții.Catinca a declarat ca este deschisa la o impacare cu sora ei, Oana Roman, insa, trebuie…

- Starea de sanatate a lui Edwin Van der Sar ramane "stabila", potrivit celor de la Ajax Amsterdam. Intr-un tweet publicat sambata dimineata, clubul olandez a relatat despre situatia fostului portar (52 de ani), transmitand informatii de la sotia sa, Annemarie Van der Sar.Fostul director executiv al…