Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis iși traiește iubirea alaturi de Viorel Lis, fostul primar al Capitalei. Deși este mereu cu zambetul pe buze, soția acestuia a avut parte de o copilarie complicata cu multe greutați.

- "Traiesc cu o pensie de 37 de milioane pe luna. Am avut un apartament pe care i l-am dat Oanei. Tot ceea ce am este o mostenire de la tara, averea mea", a spus Viorel Lis. "Cand va fi sa mor, o sa mor cu sufletul impacat. Nu am mintit, nu am furat, nu am inselat", a mai spus Viorel Lis.…

- Oana Lis este cunoscuta ca fiind soția lui Viorel Lis, fostul primar al Bucureștiul, dar și pentru umorul de care da dovada oriunde merge. Vedeta iși face mereu prietenii sa se simta bine, iar recent a fost intr-un local unde a descoperit o...vaca. Bineințeles, momentul a fost imediat imortalizat

- Oana Lis a ca ea nu gateste si ca ultima dorinta a lui Viorel Lis ar fi sa o vada in bucatarie. Vedeta afirma ca este gospodina doar la televizor si in rest comanda de la catering. Oana si Viorel Lis la un pas de TRAGEDIE. Momente teribile: "Viata e cea mai importanta si fiecare secunda conteaza!"…

- Oana Lis a trecut prin momente extrem de neplacute in timp ce se afla in mașina pe autostrada cu partenerul ei de viața, Viorel Lis, fostul primar al Capitalei. Oana Lis a povestit despre incident intr-o postare pe care a facut-o pe pagina sa de pe un site de socializare. "Mama, dragii mei, mare cumpana…

- Oana Lis a postat, in mediul online, mai multe fotografii in care apare deghizata de Halloween, alaturi de partenerul ei de viața, Viorel Lis, fostul primar al Capitalei. Oana Lis l-a scos in oraș pe soțul ei, Viorel Lis, la o petrecere tematica de Halloween. Cei doi au petrecut intr-un cazinou din…

- Oana Lis a trecut prin clipe cumplite alaturi de soțul ei, Viorel Lis. Barbatul a ajuns la o varsta in care afecțiunile incep sa-și puna amprenta, iar ea este singura care are grija de el. Acum, barbatul nu mai iese din casa.

- Viorel Lis a fost reclamat de trei peroane, care au solicitat la Judecatoria Curtea de Arges sa se stabileasca limitele unor terenuri mostenite de fostul edil al Capitalei. Prin actiunea respectiva, conform legii, se urmareste determinarea, prin hotarare judecatoreasca, a limitelor dintre doua proprietati…