Stiri pe aceeasi tema

- DUPA GRATII… Pusi sub control judiciar dupa ce au fost opriti, in trafic, de politisti cu focuri de arma, fratii Mocanu de la Feresti au aflat, zilele trecute, ca nu vor avea Sarbatori de iarna linistite. Si asta pentru ca magistratii au decis prelungirea masurii controlului judiciar pentru cei doi.…

- Atentie, romani! Politia si ANSVSA au declansat operatiunea "Porcul"! Toti cei care vor fi prinsi cu porcul in portbagaj, viu sau mort, risca sa ramana fara el daca nu ii pot justifica provenienta, anunța Antena3.Incepand din aceasta dimineata, agentii de circulatie vor incepe controale intense…

- TRICHINELOZA este o boala parazitara care se transmite la om (zoonoza) prin consum de carne de porc (domestic sau salbatic) și produse din carne de porc neexaminate sanitar veterinar prin examen trichineloscopic direct/digestie artificiala, iar la porcul viu infestat cu parazitul trichinela spiralis…

- Un tanar din Iasi s-a urcat beat crița la volan, fara sa aiba nici macar permis de conducere, a lovit o mașina, iar cand au venit polițiștii, a avut pentru ei o rugaminte ce i-a lasat masca.

- Un barbat din Botosani s-a injunghiat in timp ce incerca sa taie porcul. Animalul s-a zbatut atat de tare incat omul a ajuns sa-si bage cutitul in abdomen. A fost transportat de urgenta la spital.

- Nicoleta Voica are acum 63 de kilograme datorita faptului ca si-a schimbat stilul de viata. Daca inainte adormea la ora 2 dimineata si manca haotic, acum se pune in pat la cel tarziu 23:00 si are grija sa aiba trei mese pe zi. DIETA-MINUNE a lui Neti Sandu. Vedeta arata uluitor la…

- „Familia i-a fost aproape maestrului, de la superba Simona Florescu (fosta soție – n.r.), la micile nepoate, Anastasia și Amira, fiica lui, Ioana și ginerele, poetul Adrian Artene", a spus Fuego, potrivit click.ro. Ion Dichiseanu a fost serbat si de familie la restaurant. Actorul se menține…

- Gustav Gernetg are 114 ani si este considerat cel mai longeviv barbat in 2019. El s-a nascut pe 15 octombrie 1905. In fiecare an, pe 16 octombrie, este marcata Ziua Internationala a Alimentatiei.