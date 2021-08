Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis a comis-o din nou, de data aceasta pe strada! Soția lui Viorel Lis nu s-a mai putut abține și a facut un gest rușinos in vazul tuturor! Chiar și așa, blondina a recunoscut ca nu este deloc o persoana rușinoasa și ca un asemenea incident i se poate intampla oricui. Iata ce a facut, de fapt,…

- In ultima vreme parca sunt urmariți de ghinion Oana și Virel Lis. Dupa ce era sa ramana fara aproape 5.000 de euro, Oana Lis a cam ajuns la capatul puterilor, și din cauza problemelor de sanatate ale soțului. Recent blonda a fost surprinsa in centrul Bucureștiului, plangand, la o masa intr-un restaurant.…

- Oana Lis nu-și mai incape in piele de fericire, caci dupa un an jumate și-a revazut din nou bunica. Femeia a venit singura cu microbuzul in București la nepoata sa pentru a o vizita, dar și pentru a merge in cabinetele unor medici de specialitate pentru anumite consultații.

- Viorel Lis este cunoscut drept un iubitor al jocurilor de noroc, insa fostul primar nu a renuțat la marele sau viciu nici macar atunci cand s-a imbolnavit. Soția sa, Oana Lis, a martursit ca deși n-a fost niciodata de acord cu aceasta placere a partenerului sau de viața, i-a facut pofta din cand in…

- In ultimii doi ani, Viorel Lis, fostul edil al Capitalei, in varsta de 77 de ani, a avut grave de sanatate. Soția lui, Oana, a explicat recent, ca soțul ei nu se mai putea deplasa singur. Acum, dupa o absența de doi ani, cei doi au venit impreuna in cadrul unei emisiuni TV. „M-am speriat rau de tot.…

- Oana Lis a ajuns la capatul puterilor și este mai mult decat dezamagita de pensia pe care o primește Viorel Lis din partea statului, dupa o viața de munca. Mai exact, fostul edil al Capitalei primește lunar nici mai mult, nici mai puțin de 3.000 de lei, Oana fiind de parere ca acesta a ajuns sa ia ”cat…

- Oana Lis a fost surprinsa de paparazzi Impact.ro in plina strada, iar trecatorii au vazut-o pe soția lui Viorel Lis, care a ales sa se faca comoda și sa iși schimbe incalțarile cu toc cu o pereche de papuci, in vazul tuturor. Ce a facut Oana Lis in plina strada, fara jena Oana Lis a […] The post Ce…

- Oana Lis a fost la un pas sa fie lasata fara suma de 5.000 de euro și de atunci a dorit sa traga un semnal de alarma pentru toate doamnele și domnișoarele care petrec destul de mult timp in mediul online și care risca sa fie lasate fara sume colosale. Soția lui Viorel Lis a primit mai multe mesaje de…