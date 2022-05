Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Eugen Cristea a oferit detalii șocante despre lupta cu depresia. Ce a marturisit celebrul actor despre sindromul cu care a fost diagnosticat de medici, dar și prin ce stari a fost nevoit sa treaca.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Dana Marijuana a facut dezvaluiri șocante despre moartea iubitului ei. Ce a marturisit vedeta despre decesul partenerului ei. Cantareața susține ca o femeie razbunatoare i-a vrut raul barbatului.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Tristan Tate a oferit primele declarații, dupa ce a fost audiat de DIICOT. Ce a marturisit celebrul milionar, mai ales pentru ca locuința lui și a fratelui sau, Cobra Tate, a fost percheziționata de oamenii legii.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Oana Lis a oferit detalii despre starea de sanatate a soțului ei, Viorel Lis. Ce este dispusa sa faca, doar pentru a-l vedea pe partenerul ei de viața fericit, dupa ce a ieșit din spital. Fostul primar nu trece prin cele mai bune momente, dar soția lui ii este alaturi…

- Oana Lis a facut noi declarații despre starea de sanatate a lui Viorel Lis. A trecut o saptamana de cand acesta a facut preinfarct și a fost operat de urgența, medicii i-au montat un stent. Viorel Lis a ajuns de urgența la spital, dupa ce s-a simțit foarte rau. Soția sa a povestit ca acesta a simțit…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Oana Lis a oferit cele mai noi infromații despre starea de sanatate a lui Viorel Lis. Cum se simte fostul edil acum, dupa ce a ieșit de la Terapie Intensiva, dar și ce iși dorește in aceste momente grele.

- Vika Jigulina trece prin clipe de coșmar, asta dupa ce rușii au atacat Ucraina, pe 24 februarie. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca are mai multe rude care se afla chiar in mijlocul bombardamentelor din țara vecina a Romaniei.