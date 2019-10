Stiri pe aceeasi tema

- "Viorel Lis va ureaza un Halloween fericit!!!Așa ca el!!!”, a scris Oana Lis in dreptul fotografiilor cu partenerul ei de viața. Internauții le-au transmis numeroase mesaje celor doi și s-au bucurat sa vada ca Viorel Lis, fostul primar al Caitalei, se simte bine dupa o perioada in care a avut numeroase…

- Oana Lis a postat, in mediul online, mai multe fotografii in care apare deghizata de Halloween, alaturi de partenerul ei de viața, Viorel Lis, fostul primar al Capitalei. Oana Lis l-a scos in oraș pe soțul ei, Viorel Lis, la o petrecere tematica de Halloween. Cei doi au petrecut intr-un cazinou din…

- Tot mai mulți constanțeni aleg sa depoziteze gunoiul pe domeniul public, in alte locuri decat cele special amenajate. Un barbat a fost depistat zilele trecute de politiștii locali in timp de golea o autoutilitara plina cu deșeuri voluminoase și moloz. Incidentul a avut loc pe strada Amsterdam din proximitatea…

- La data de 10 septembrie 2019, in jurul orei 20.10, polițiștii rutieri din Sebeș l-au depistat pe un barbat de 37 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Crișan din Sebeș, fara a deține permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule. Fața de barbat, cercetarile sunt…

- Oana și Viorel Lis incearca din rasputeri sa treaca peste cumpana din viața lor. Fostul edil are in continuare probleme de sanatate, dupa ce in aceasta primavara a suferit un accident vascular cerebral, in urma caruia s-a refacut foarte greu.

- Pavel Florin are 40 de ani, este originar din Cluj si a ajuns intr-un mod cu totul intamplator vedeta pe internet. De fapt, romanul a fost initial ironizat, dar a sfarsit prin a fi admirat tocmai de cei care radeau de el.

- Autoritatile au fost alertate prin 112 ca o minora de 14 ani a fost rapita de un barbat necunoscut, cu un autoturism, si abandonata pe un camp, in apropierea localitatii Tuzla, dupa demararea cercetarilor reiesind ca minora mintise, pentru a nu fi certata de mama ei ca a intarziat acasa, a informat,…

- Un barbat din Alba Iulia este cautat de aseara intr-o zona montana, dupa un apel la 112 in care a anunțat ca se afla in zona Jina, mai sus de Șugag. Autoritațile nu au anunțat cazul, dar au intrat in alerta maxima azi dimineața, cand omul nu a mai putut fi contactat. Este vorba despre […] Citește ALERTA…