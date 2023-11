Hunedoara, sub cod galben de vant: Un acoperis a fost spulberat de vant si mai multi copaci doborati la pamant

Un acoperis a fost luat de vant in Deva si mai multi copaci au cazut la pamant in mai multe localitati ale judetului Hunedoara, in urma rafalelor puternice care s au manifestat, duminica… [citeste mai departe]