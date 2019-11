Oana lanseaza noua ei piesa, “Recuerdo”

“Recuerdo” este cea mai noua piesa a Oanei, ce spune intamplarile unei povesti de dragoste complicate, care s-a terminat si care nu mai reprezint o prioritate. Piesa are un ritm latino vibrant. Oana, nascuta si crescuta in Romania, s-a mutat in Spania de la varsta de 13 ani. La scurt timp dupa terminarea liceului, ea a fost descoperita de un agent de casting si a primit rolul unui model intr-un clip muzical. In acelasi an, Oana a inceput sa faca parte din emisiuni precum “Combate”, “Atrevidos” and “Soy el Mejor VIP”, emisiuni cu care artista a strans un following de 1 milion de oameni din Ecuador…