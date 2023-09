Stiri pe aceeasi tema

- Isabel, fiica fostei bebelușe de la Cronica Carcotașilor, a aflat abia in acest an cine este tatal ei biologic. Oana Ionița a facut marturisiri neașteptate la emisiunea Cristinei Șișcanu.Invitata la emisiunea „Dupa fapta și rasplata, Oana Ionița și-a luat inima in dinți și a povestit detalii neștiute…

- Cand nimeni nu se aștepta, Sore a facut primele declarații despre cel de-al doilea copil pe care urmeaza sa il aiba. Cantareața este convinsa ca va fi vorba despre o fetița. Ce a dezvaluit despre relația actuala cu fostul partener de viața și cum a trecut peste desparțire. Foto Cum a trecut Sore peste…

- Gina Pistol a laudat-o pe Delia pentru silueta ei, intr-o postare pe Instagram, la secțiunea Instastory. Prezentatoarea p apreciaza și pe INNA pentru felul in care arata. De curand, Gina Pistol s-a intors la stilul de viața sanatos, urmeaza o dieta echilibrata și merge regulat la sala. Intr-o discuție…

- O mama vegana refuza sa omoare paduchii din parul fiicei sale, spre revolta vecinilor ei. Mama vegana vrea sa ii indeparteze bland, in gradina, “acolo unde au mai multe șanse de supraviețuire”.Un comentariu postat de o mamica pe un grup de parinți a fost preluat de mai multe site-uri dedicate parinților…

- Deși avea planuri de nunta cu partenerul ei cu care impartașește 12 ani de relație, Emilia Ghinescu nu-și mai dorește sa se casatoreasca. Artista a dezvaluit in exclusivitate pentru Antena Stars ca iubitul ei se teme de acte și considera ca o relație poate dura și fara o casnicie.

- Beke Istvan Attila si Szocs Zoltan, extremiștii maghiari condamnați pentru fapte de terorism, dupa ce au pus la cale un atentat cu bomba artizanala de Ziua Naționala a Romaniei, raman fara despagubirile la care visau, invocand o „eroare judiciara”.