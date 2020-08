Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Foltesti au depistat, in trafic, un... The post Galatean beat crița, prins la volan de politistii de frontiera appeared first on Știri de Galați .

- Sistemul medical a mai pierdut un angajat. Mihail Preotesa, seful Sectiei Terapie Generala a Spitalului Raional Anenii Noi, a murit dupa ce s-a infectat de COVID-19. Informația a fost confirmata chiar de soția acestuia pe o rețea de socializare, transmite Știri.md. {{459200}}''Este dureros sa pierzi…

- In cursul serii de 09 august a.c., in intervalul orar 21.00 -24.00, politistii galateni au desfasurat o actiune, pe raza municipiului Galati, avand ca scop prevenirea si combaterea faptelor comise cu violenta. In cadrul actiunii au fost oprite in trafic si verificate mai multe autoturisme, politistii…

- Postarea senatorului liberal George Stanga legata de reinaugurarea, in prezența ministrului Nelu Tataru, a Centrului... The post Oana-Claudia Iurescu, PMP: „George Stanga are apucaturi pesediste: reinaugureaza sedii inaugurate deja de mai bine de 5 ani” appeared first on Știri de Galați .

- Un apel la 112 i-a solicitat aseara pe pompieri pe strada Basarabiei, pentru a lichida... The post O țigara aprinsa, cazuta pe o saltea, a dat mari emoții unei familii de pe strada Basarabiei appeared first on Știri de Galați .

- Conducerea Teatrului Dramatic „Fani Tardini” a luat decizia de a amana spectacolele in aer liber... The post Dramaticul galațean amana spectacolele pentru al doilea weekend consecutiv appeared first on Știri de Galați .

- Chiar daca mulți romani s-au relaxat, cazurile de Covid -19 se inmulțesc ingrijorator, blocheaza spitalele și alerteaza unitațile sanitare. De la 1 iunie, la 15 zile dupa primele masuri de relaxare, numarul persoanelor infectate cu SARS COV 2 a crescut constant. The post Avertisment: Sistemul medical…

- Vremea buna din luna mai a ajutat atat energia solara, cat si cea eoliana sa reprezinte 28% din totalul energiei electrice din Marea Britanie. Cifra este doar putin sub cea de 30% pe care o reprezinta energia produsa cu ajutorului gazului, transmite Știri.md cu referire la Mediafax.ro. Scaderea in consumul…