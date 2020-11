Persoanele fara adapost din Sectorul 5 au fost luate de pe strada, in noaptea de sambata spre duminica, și duse in centrele sociale. Autoritațile au constatat ca locurile pentru astfel de cazuri sociale sunt puține, dar și faptul ca persoanele fara adapost refuza sa ramana in centrele de ingrijire.

In urma temperaturilor scazute inregistrate in ultimele zile, dar și a prognozei anunțata de meteorologi pentru zilele ce urmeaza, primarul Sectorului 5, Cristian-Victor Piedone Popescu a dispus, sambata, identificarea și transportarea persoanelor fara adapost in centrele sociale ale DGASPC…