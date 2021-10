Oamenii pot mirosi frica Oamenii pot mirosi frica, ura sau orice alta emotie negativa sau pozitiva. Cel putin asa arata un nou studiu efectuat de oamenii de stiinta. Transpiratia provenita de la indivizi care simt aceste emotii declanseaza aceeasi reactie si la cei din jur, sustine un nou raport al oamenilor de stiinta de la Universitatea din Utrecht, scrie foxnews.com. Studii anterioare au demonstrat ca semnalele d Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

